L’abbraccio del Napoli ad Insigne. Mancio gli evita la convocazione

Bruttissimo momento per Insigne. Il Napoli stringe con affetto il suo ex capitano. «Cara Jenny, caro Lorenzo, tutta la famiglia del Napoli vi è vicina e vi abbraccia forte».

Con un tweet pubblicato ieri, il club azzurro ha espresso la propria vicinanza a Insigne e a sua moglie per il grande dolore affrontato negli ultimi dieci giorni: la signora Jenny, infatti, ha interrotto una gravidanza giunta al sesto mese. La perdita del bambino ha ovviamente scosso profondamente i coniugi – già genitori di due maschietti – e Lorenzo ha chiesto e ottenuto dal Toronto una pausa dal calcio interrotta proprio ieri a Orlando: il suo rientro, però, non ha evitato la sconfitta (4-0) e l’esclusione aritmetica dai playoff. L’8 settembre, tra l’altro, i canadesi avevano anticipato l’assenza con una nota ufficiale per «una delicata situazione familiare». Il ct Mancini, dopo un colloquio con Insigne, ha evitato di convocarlo per i prossimi impegni della Nazionale.

Fonte: CdS