La moviola di Edmondo Pinna – Mariani “aiutato” dal VAR per il contatto Dest-Kvara

Partita molto impegnativa per Mariani (Il Cds lo vota 6), galvanizzato dall’esordio in Champions (a Madrid sponda Real) e in vista di Scozia-Ucraina di Nations B. Forse ingannato dallo stesso colore degli scarpini (gialli), va al monitor (bravo Irrati) per il rigore assegnato al Napoli, per il resto bene: l’arbitro ha preso coraggio, le buone prove gli hanno dato fiducia, il suo designatore (una specie di balia) ne ha disperatamente bisogno.

SOLO PIEDE – Netto il rigore per il Napoli, Dest tocca solo il piede destro di Kvaratskhelia che, a sua volta, colpisce il pallone: scarpini uguali, direzione del pallone compatibile con il tocco di Dest, Mariani non vede il fallo, Irrati a Lissone sì: OFR e rigore assegnato.

MAI RIGORE – Chiede il rigore il Milan, ma il tiro di Theo Hernandez si infrange sulla schiena di Di Lorenzo. Successivamente, anche un corpo a corpo (abbastanza composto) fra Kim e Giroud viene risolto senza provvedimenti da Mariani. nel primo tempo, tiro di Zielinski, De Ketelaere con le braccia al corpo e di spalla: tutto ok.

ARANCIONE – Brutta entrata di Kjaer su Kvaratskhelia, calcio duro ma non cattivo né violento, Mariani fa giallo, sarebbe… arancione per l’intensità.

VAR: Irrati 6,5 Fa il suo dovere sul rigore.

fonte: CdS