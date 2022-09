Il napoletano Palladino punisce la Juve: «Berlusconi quasi non ci credeva»

Raffaele Palladino ex attaccante napoletano, originario di Mugnano, è l’artefice della prima vittoria del Monza in serie A. Un primo successo che arriva nel giorno del suo esordio sulla panchina biancorossa, rivelando un aneddoto: «Prima del match ho riunito i ragazzi e lo staff. Ho detto loro che non ero emozionato e che mi stavo godendo il momento. Ho detto loro di tentare di goderselo a loro volta. Però ho anche aggiunto: se vinciamo, alla mia prima partita in A, offro la cena a tutti e lascio un giorno libero. Abbiamo battuto la Juve, ma non siamo fenomeni. Così come non eravamo brocchi prima. Ora serve continuare a lavorare», ha aggiunto il tecnico che aveva sostituito Stroppa nei giorni scorsi. E poi ha rivelato che Galliani, ad del Monza, si è messo a piangere e che negli spogliatoi era arrivata la telefonata del patron Berlusconi, emozionato per questo storico successo contro i bianconeri. «Il presidente quasi non ci credeva».

Fonte: Il Mattino