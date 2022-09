Grava: “Orgoglioso di aver fatto parte di questo percorso dalla Serie C”

Gianluca Grava, ex calciatore del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Orgoglioso di aver fatto parte di questo percorso dalla Serie C. Per me è stato un onore e un sogno indossare la maglia del Napoli e sono fiero che la gente per strada lo ricorda sempre ancora oggi. In estate c’era molto titubanza, Koulibaly è stata una grande perdita ma Kim e gli altri arrivati stanno dimostrando di essere all’altezza”.