Giuffredi: “Mario Rui sarebbe dovuto scappare, invece è sempre lì, titolare”

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Mario Rui a me è un giocatore molto caro. Io santifico la personalità e il carattere, non le qualità tecniche. Lui nelle risse c’è sempre. Per com’è stato ammazzato in questi anni, Mario avrebbe dovuto scappare e mollare. Invece è sempre lì, titolare, sul pezzo. Faccio un plauso alla sua caparbietà, alla sua grinta, al suo modo di essere pazzo. Gli ho sempre detto che se non fosse un po’ pazzo non sarebbe arrivato dov’è arrivato“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com