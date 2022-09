Giuffredi, ag. Politano: “Stamattina ha fatto esami per la caviglia”

Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, è intervenuto nel corso di ‘Un Calcio alla Radio’, trasmissione in onda su Radio Napoli Centrale. Le sue dichiarazioni attraverso TMW: “Politano stamattina ha fatto degli accertamenti per valutare lo stato della caviglia, ancora non si sa se riesce a partire per la Nazionale. Rigore sbagliato? È vero che non era eccellente, l’ha detto anche lui, ma in una settimana è andato a calciare i due rigori più importanti della stagione con grande coraggio e personalità. Sbagliare quei due rigori significa compromettere anche la propria stagione perché si entra nel ciclone delle critiche. Non so se sarà lui il rigorista. Ci sono Zielinski, Kvara, sono in tanti. Fanno bene a decidere a turno a seconda di chi se la sente”.