Giuffredi, ag. Di Lorenzo: “Giovanni è un grande capitano perché è molto apprezzato come persona”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri, di Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal, come riportato da TuttoNapoli. “Di Lorenzo è un grande capitano perché è molto apprezzato come persona. Non esprimo più parole su di lui, sono anni che fa vedere il giocatore e la persona che è. E’ motivo di grande soddisfazione e orgoglio. E’ arrivato a livelli altissimi, in Nazionale, da capitano del Napoli. E’ davvero motivo d’orgoglio”.