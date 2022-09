Gazzetta – Spalletti “frenava”, ma questo Napoli ha stupito anche lui

Il Napoli di Spalletti ha battuto ieri sera a San Siro il Milan di Pioli, in una gara senza esclusione di colpi. Le due compagini hanno dimostrato di essere le migliori del campionato per il bel gioco mostrato. La Gazzetta dello Sport commenta così la vittoria azzurra: “È Luciano Spalletti, che per la squalifica ha assistito alla gara dalla tribuna. Questo Napoli sorprende anche lui, che all’inizio della stagione “frenava” per evitare di mettere pressione a un gruppo nuovo (10 giocatori) e che ha sottolineato sempre mancasse di esperienza questa squadra, rispetto all’anno passato. Invece ogni giorno di più questo gruppo mostra sfrontatezza e nessuna paura. Su 9 partite la banda Spalletti ne ha vinte ben 7, mettendo in mostra il miglior attacco in A come in Champions. Il rodaggio si può dire concluso. Il campionato ha una protagonista che sembrava più un interrogativo a inizio stagione”.