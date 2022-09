Bergonzi, ex arbitro: “Fallo su Kvara, decisivo l’intervento del Var”

Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Ieri in Milan-Napoli Mariani ha fischiato poco ed ha arbitrato bene molto bene”. Episodi arbitrali della settima giornata di Serie A da segnalare? “È stato un week end positivo dal punto di vista arbitrale. Giusta la decisione del direttore di gioco circa il rosso diretto a Di Maria, il quale potrebbe essere squalificato per almeno due giornate di campionato per condotta violenta. A Roma è stato contestato Chiffi, ma ha amministrato bene la sfida. Non avrei mai fischiato il calcio di rigore del primo tempo lamentato dai giallorossi, la spinta non era tale da assegnare il penalty”.

Cosa rischia Mourinho dopo l’espulsione? “A José sarà assegnato sicuramente una giornata di squalifica. Tutto dipenderà da ciò che sarà dichiarato dall’arbitro Chiffi, il tecnico sarà poi punito di conseguenza. Credo che la condotta del portoghese sia da condannare”.

Necessario l’intervento del Var sul rigore del Napoli? “Assolutamente sì. Inizialmente c’erano dei dubbi, ma Dest non ha preso il pallone ed ha commesso fallo su Kvara. Decisivo l’intervento del Var”.