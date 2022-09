A. Forgione: “Dalla Scala del calcio lo squillo di tromba del Napoli”

Il Napoli ha espugnato San Siro, battendo il Milan per 1-2 ieri sera, quando, una di fronte all’altra, in una bella serata di calcio vero, si sono affrontate le due squadre più in forma della Serie A per la settima giornata di campionato.

A. Forgione, giornalista e scrittore napoletano, sul suo profilo Twitter, ha commentato così la vittoria azzurra:

“Il match tra le squadre più belle della Serie A lo vince il Napoli, e a domicilio. Campionato lunghissimo, ma dalla Scala del calcio risuona in tutta la nazione l’acutissimo squillo di tromba del Napoli”.