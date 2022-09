Stefano Pioli in conferenza: “Il Napoli? Squadra tecnica e organizzata ma noi siamo pronti”

Gli occhi del mondo intero su Milan-Napoli, manifesto attuale del bel calcio italiano. L’attesa del big match contro la squadra di Luciano Spalletti è stata vissuta in modo particolare a Milanello. I rossoneri sono consapevoli di affrontare un Napoli che ha parecchie similitudini con il Milan, a cominciare dalla struttura della squadra, passando dalla filosofia sul mercato e da alcune trame di gioco. «Siamo due squadre simili, che cercano di manovrare e verticalizzare. Mi aspetto una partita difficile, affrontiamo un avversario che ha tecnica e organizzazione, ma anche personalità e qualità», ha analizzato l’allenatore rossonero Stefano Pioli. «Il Napoli ha giocatori talentuosi e un allenatore con grande capacità, in grado di dare un’identità precisa alla propria formazione. Hanno fatto un inizio di stagione importante, ma noi ci siamo preparati per fare una grande prova. Sarà una partita con tanti duelli».

SFIDA AL VERTICE. È stata la settimana in cui il Milan ha ritrovato il successo casalingo in Champions dopo nove anni di digiuno, e Pioli vorrebbe aggiornate anche i numeri a San Siro contro il Napoli. I rossoneri non vincono dal mese di dicembre del 2014, e in questo momento storico il match contro gli azzurri può valere molto più di tre punti: «La considero una sfida scudetto perché il campionato sarà talmente equilibrato che tre punti potrebbero fare la differenza alla fine», ha detto Pioli. «Ogni partita per noi sarà una partita da scudetto, dobbiamo affrontare ogni gara con questa mentalità, ma chiaramente il campionato è ancora lunghissimo». Sarà un duello anche in panchina tra Luciano Spalletti e Stefano Pioli, anche se i precedenti sorridono nettamente al mister toscano. L’allenatore di Parma ha battuto Spalletti una sola volta (nello scorso campionato), mentre il tecnico dei partenopei ha superato Pioli in 8 occasioni. I pareggi fra i due sono stati tre. «Lo stimo molto, ha dato sempre un’impronta propositiva alle proprie squadre», ha detto Pioli in riferimento al mister del Napoli. «Ci conosciamo bene, tempo fa ho anche seguito i suoi allenamenti quando guidava la Roma. Riesce a migliorare le caratteristiche dei propri giocatori ed è una grande qualità».

PIU’ EQUILIBRIO. Il Milan in questa prima parte di stagione ha subito, insolitamente, più gol rispetto all’anno passato. Questione di equilibri in campo ma anche di attenzione alle giocate degli avversari: «Non mi stanno piacendo i gol subiti in situazioni di superiorità numerica – come accaduto contro la Dinamo Zagabria – possiamo fare meglio in queste circostanze. L’attenzione dovrà essere massimale soprattutto nei pressi della nostra area».

Per l’incontro di questa sera non ci saranno recuperi. Il Milan avrà assenti importanti ma Pioli non vuole nessun alibi: «Non recuperiamo nessuno rispetto all’ultima sfida, spero di avere novità durante la sosta». La mancanza più rilevante sarà in attacco, con Rafa Leao che resterà a guardare senza poter scendere in campo a causa della squalifica rimediata nell’ultimo turno contro la Sampdoria. Eppure Pioli è sicuro che chi prenderà il suo posto farà altrettanto bene: «Non voglio togliere nulla alle qualità dei singoli, ma il nostro modo di giocare è la nostra caratteristica più importante, conta il collettivo», ha specificato l’allenatore rossonero. «Non conta chi mancherà ma il gioco e lo spirito di squadra che proporremo, abbiamo diverse soluzioni. Leao è un ragazzo disponibile ed esigente, sa che non deve accontentarsi. Ho già deciso modulo e posizioni, l’assenza di un giocatore non può cambiare la nostra organizzazione».

Fonte CdS