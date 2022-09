Sold out a Milano, quante vittorie con Mariani

Sold out – Il pubblico milanista non smette di dimostrare il legame con la propria squadra. C ontro il Napoli ci saranno oltre 70 mila tifosi allo stadio . Sarà l’ennesimo sold-out a S . Siro da quando lo stadio milanese è tornato al 100% della capienza. Ci sarà anche una folta rappresentanza di sostenitori partenopei, quattromila nel settore ospiti, più un numero considerevole in altri settori. Maurizio Mariani ha alle spalle 125 partite in A. Con la presenza dell’arbitro di Aprilia i rossoneri hanno ottenuto otto vittorie , tre pareggi e quattro ko ; è stato l’arbitro dello 0-2 all’Atalanta decisivo per la qualificazione in Champions del Milan nel 2020-2021. Con lui il Napoli ha ottenuto 10 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. Sol o il Tor in o con Mariani ha vinto più partite in A (12) rispetto a quelle de l Napoli . Fonte: CdS