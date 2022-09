SERIE C FEMMINILE – Successi esterni di Venezia e Chieti, pari casalingo dell’Independent

La serie C femminile, mai come quest’anno, è incerta nei tre gironi e al momento l’unica che è ancora a zero punti è il Vicenza, sconfitto anche oggi dal Bologna. Il Venezia di Geppino Marino espugna il campo del Portogruaro per 0-4, confermando quanto di buono visto contro la Triestina. Nel girone C, successo esterno del Chieti nel big-match contro la Roma calcio femminile. Pari interno dell’Independent contro una delle favorite Trastevere, infine vittoria in trasferta della Salernitana a Crotone.

La Redazione