SERIE B FEMMINILE – M. Nozzi (dif. Napoli): “Felice del gol contro il Trento. Meno bene nella ripresa”

Melissa Nozzi si gode la gioia personale del primo gol – all’esordio – in maglia azzurra, non esattamente la specialità della casa per il difensore del Napoli Femminile che con la rete del momentaneo 0-2 ha contribuito al successo in casa del Trento: “Per tutto il corso della prima frazione abbiamo messo in pratica quanto l’allenatore ci ha chiesto in queste settimane – afferma Nozzi -, poi c’è stato un calo di concentrazione e qualche errore di troppo dal punto di vista tecnico che ci ha portato a subire due reti. Meritatamente, però, abbiamo portato a casa i tre punti. La dedica per il gol va alla squadra e allo staff perché siamo davvero un grande gruppo ed alla mia famiglia che mi sostiene da sempre”.

La Redazione