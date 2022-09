SERIE A – Udinese-Inter 3-1, prosegue la favola per i friulani ed è primo in attesa di Milan-Napoli

Quest’oggi alla “Dacia Arena” si è giocata la sfida tra l’Udinese e l’Inter, valevole per le prime zone della classifica. I nerazzurri sbloccano la gara con la splendida punizione realizzata da Barella. I friulani però si buttano a capofitto e pareggiano con l’autorete di Skriniar su punizione battuta da Pereyra. La squadra di Simone Inzaghi ha la palla del nuovo vantaggio con Bastoni, ma Silvestri si supera e devia in angolo. Il difensore dell’Inter esce poi dal campo molto arrabbiato dando calci alla poltrona della panchina. Nel secondo tempo, partono meglio i nerazzurri, dove vanno in gol con Dzeko, ma il bosniaco era in fuorigioco. L’Udinese poi prende in mano la gara e sfiora due volte la rete. Prima con Lovric, strepitosa parata di Handanovic e poi coglie il palo con Deulofeu. L’ex obiettivo di mercato del Napoli, sforna nel finale due assist vincenti. Il primo da corner dove realizza Bijol di testa e poi per Arslan che prende traversa e rete. La compagine di Sottil è prima da sola in testa alla classifica per qualche ora, in attesa soprattutto di Milan-Napoli, Inter sempre più in crisi.

UDINESE-INTER 3-1

Udinese (3-5-2): Silvestri 7; Perez 6, Becao 6,5, Bijol 6,5; Pereyra 5,5 (23′ st Ehizubue 6), Lovric 6,5 (34′ st Arslan 6,5), Walace 6, Makengo 6 (16′ st Samardzic 6), Udogie 6 (34′ st Ebosse); Deulofeu 7,5, Beto 5,5 (23′ st Success 6). A disp.: Padelli, Piana, Ebosele, Jajalo, Abankwah, Nuytinck, Nestorovski, Guessand, Pafundi. All.: Sottil 6,5.

Inter (3-5-2): Handanovic 6,5; Skriniar 5, Acerbi 6 (34′ st De Vrij 5), Bastoni 6 (30′ Dimarco 6); Dumfries 6, Barella 7, Brozovic 5, Mkhitaryan 5 (30′ Gagliardini 5,5), Darmian 5,5 (22′ st D’Ambrosio); Dzeko 6 (22′ st Correa), Lautaro Martinez 4,5. A disp.: Cordaz, Onana, Gosens, Bellanova, Asllani, Carboni, Zanotti. All.: S. Inzaghi 5.

Arbitro: Valeri

Marcatori: 5′ Barella (I), 22′ aut Skriniar (I), 40′ st Bijol (U), 45’+2 st Arslan (6,5)

Ammoniti: Bastoni, Mkhitaryan, Darmian, Brozovic (I), Pereyra, Becao, Udogie (U)

Espulsi: –