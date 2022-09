Serie A – Monza/Juventus 1-0, ottima la prima di Palladino, buio bianconero

Alle ore 15.00 si gioca su tre campi di Serie A, ma forse, visto il momento della squadra bianconera, la sfida più attesa è quella tra Monza e Juventus, in più, per i padroni di casa ci sarà l’esordio in panchina di mister Palladino. Primo tempo giocato a ritmi bassi, con entrambe le squadre che sembrano in una fase di studio prolungata, ma meglio i brianzoli, nonostante l’assenza di vere e proprie occasioni da rete. Episodio chiave al 40′ per il cartellino rosso (diretto) per lo juventino Di Maria, reo di una gomitata ai danni di Izzo. Il secondo tempo continua sulla falsa riga del primo, con il Monza ordinato e propositivo ed una Juventus evidentemente in difficoltà nell’ impostare la manovra. Vantaggio e vittoria meritata per gli uomini di Palladino, ottimo il suo battesimo da allenatore in serie A, che la sbloccano al 74′ grazie a un gol di Gytkjaer. Di seguito, il tabellino:

Monza – Juventus 1-0: 74′ Gytkjaer

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon (54′ Caldirola), Marì, Izzo; Ciurria, Rovella, Sensi (54′ Barberis), Carlos Augusto (84′ Birindelli); Pessina, Dany Mota (54′ Gytkjaer), Caprari (69′ Colpani). All. Palladino. A disp. Cragno, Sorrentino, Machin, Valoti, Ranocchia F., Antov, Marrone, Bondo, Carboni, Molina

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio (85′ Soulé); McKennie, Paredes, Miretti (85′ Fagioli); Di Maria, Vlahovic, Kostic (77′ Kean). All. Landucci (Allegri squalificato). A disp. Szczęsny, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Barbieri, Barrenechea, Iling-Junior

ARBITRO: Maresca di Napoli

AMMONITI: 21′ Bremer, 88′ Ciurria, 90’+1′ Caldirola

ESPULSO: 41′ Di Maria