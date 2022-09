SERIE A – Milan-Napoli 1-2, i top e il flop della squadra azzurra

Dopo il successo di Glasgow, il Napoli cercava conferme anche in campionato al “Meazza” contro il Milan. I rossoneri partono forte e sfiorano la rete con Giroud, splendida parata di Meret che devia sulla traversa. Spingono sempre i padroni di casa che pressano e concedono poco alle ripartenza degli azzurri. L’unica occasione per la squadra partenopea è con Politano su cross di Zielinski, blocca Maignin. Nella ripresa il Napoli parte meglio e grazie al VAR trasforma con Politano il calcio di rigore. Il Milan non molla e pareggia con Giroud che sfrutta al meglio il cross di Theo Hernandez. Gli azzurri però stringono i denti e tornano in vantaggio, cross di Mario Rui e imperioso stacco di testa di Simeone. Nel finale traversa dei rossoneri con Kalulu e grande intervento di Kim di piede su Brahim Dias. Un successo che vale il primo posto assieme all’Atalanta con 17 punti. Ora la sosta per poi tornare in campo contro il Torino. Ecco le pagelle della sfida del “Giuseppe Meazza”

Top

Meret 7 – Il portiere friulano, dopo le belle serate con Liverpool e Glasgow Rangers, anche stasera a Milano supera l’esame a pieni voti. L’estremo difensore azzurro è eccezionale sul tiro da pochi passi di Giroud che devia sulla traversa. Bene ance sul colpo di testa di Krunic e poi è istintivo su Messias. Migliora anche con i piedi, insomma sta tornando la garanzia.

Kim 7,5 – Il sudcoreano stasera aveva un cliente come Giroud che era davvero pericoloso. L’ex Fenerbache, anche contro il Milan non sbaglia nulla. Perfetto con i piedi e di testa. Nel finale un salvataggio da difensore vero su Brahim Dias. Una certezza.

Rrahamani 7 – Le prime partite del kosovaro sembravano non essere convincenti, ma poi ha preso coraggio e sono migliorate le prestazioni. Questa sera è stato semplicemente impeccabile, senza perdere un duello contro le punte rossonere. Ormai ha preso in mano la difesa azzurra.

Mario Rui 7,5 – Il terzino sinistro portoghese si è davvero superato. Non solo domina nei duelli di piede, ma anche di testa. Per chiudere in bellezza cross al “bacio” per la rete di Simeone. Sempre più leader della squadra.

Anguissa 6,5 – Come a Glasgow, il primo tempo del camerunense è stato alterno, ma poi prende il centrocampo in mano e domina quello rossonero. Spalletti non può fare a meno e resterà a Napoli anche durante la pausa.

Lobotka 7,5 – Lo slovacco è il “professore” del centrocampo. Anche alla Scala del calcio giganteggia e nella ripresa insegna come si tiene la linea mediana con grande maestria. Sempre più una certezza e garanzia.

Zielinski 6,5 – Il primo tempo del polacco è stata soddisfacente. Bene a centrocampo e un paio di spunti, come il lancio per Politano che prova a segnare di testa. Nella ripresa cala un po’, ma resta comunque sul pezzo fino al momento del cambio.

Politano 7 – L’esterno destro del Napoli cercava conferme dopo la sfida di Glasgow e anche a Milano la supera a pieni voti. Da una mano in difesa e si spinge in avanti. Il rigore lo calcia con il brivido ma esplode di gioia. Peccato per l’infortunio.

Simeone G. 6,5 – Il “Cholito” entra, come contro il Liverpool e segna il gol che regala tre punti. Splendido lo stacco di testa che inchioda Maignin. Davvero un magic moment.

Kvaratskelia 7 – Non ha segnato, ma il georgiano è riuscito nell’intento di far ammonire ben tre componenti della difesa. Kjae e Calabria nel primo tempo e nella ripresa Dest procurandosi il rigore. Prova di maturità e di sostanza.

Flop

Raspadori 5 – L’ex Sassuolo stasera ha fatto fatica contro la difesa del Milan. E’ chiaro che la squadra nel primo tempo non era semplice imporsi. Meglio ad inizio ripresa, ma non sufficiente. Si rifarà nelle prossime gare.

