SERIE A – Formazioni ufficiali per le sfide di Monza, Cremona e Firenze

Questo pomeriggio alle ore 15,00 si giocheranno ben tre partite valevole per la settima di campionato. C’è grande attesa per Juventus e Lazio, dove vengono da disfatte europee, come per la Fiorentina. Ecco le formazioni ufficiali delle gare di serie A.

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Dany Mota, Caprari. Allenatore: Palladino.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Gatti, Bremer, Danilo; Miretti, Paredes, McKennie; Di Maria, Vlahovic, Kostic. Allenatore: Landucci.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Escalante, Meité, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All. Alvini

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Casale, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Barak; Ikonè, Kouamè, Sottil. Allenatore: Italiano A disposizione: Cerofolini, Bonaventura, Jovic, Saponara, Cabral, Maleh, Terzic, Nico Gonzalez, Zurkowski, Duncan, Favasuli, Bianco, Krastev.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Gunter, Hien, Coppola; Depaoli, Hrustic, Tameze, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna. Allenatore: Cioffi A disposizione: Chiesa, Berardi, Doig, Miguel Veloso, Verdi, Ceccherini, Hongla, Djuric, Piccoli, Terracciano, Dawidowicz, Kallon, Cabal, Cortinovis

La Redazione