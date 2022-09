SERIE A FEMMINILE – Colpo esterno della Sampdoria. Primo successo per l’A.c. Milan

L’inizio di stagione della Sampdoria Women è al momento da incorniciare. Tre gare ed altrettante vittorie, compresa oggi contro il neo promosso Como Women. Le liguri ottengono i tre punti grazie alla rete in pieno recupero con Rincon. A seguire anche il primo successo stagionale dell’A.c. Milan per 3-1 contro il Sassuolo. In gol per pe rossonere Vigilucci, Grimshaw e Mesjaz, mentre la rete della bandiera delle neroverdi è dell’ex della sfida Jane.

La Redazione