Pronto riscatto per il Rangers Glasgow dopo la sconfitta in Champions con il Napoli. La squadra di Van Bronckhorst batte 2-1 il Dundee nella 8ª giornata di Scottish Premiership. Decisiva la doppietta di Colak, inutile la rete di Smith per il Dundee. Rangers rimane secondo in classifica a -2 punti dal Celtic, che però ha una gara in meno