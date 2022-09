Napoli e Milan padroni in serie A e anche in Europa

Lo stato di forma è al top. Milan e Napoli sono le squadre che hanno indovinato meglio di tutte le altre la preparazione a questa strana e irripetibile stagione, cominciata presto, consumata in fretta in questa prima parte, vissuta a ritmi folli. Si lamentano tutti, Pioli e Spalletti no. Sono in testa alla Serie A e in testa ai rispettivi gironi di Champions, 20 gol segnati dal Napoli (13+7) in 8 partite nei due tornei, 16 (12+4) dal Milan. Pesano più quelli del Napoli, perché ne ha rifilati 4 al Liverpool e altri 3 ai Rangers all’Ibrox. Il Milan ha faticato un po’ in Champions, ma alla fine anche in Europa ha imposto il proprio marchio , giungendo alla prossima vigilia contro il Chelsea con una posizione di vantaggio. Fonte: CdS