Questa notte si è giocato per il campionato Mls la sfida tra i padroni di casa degli Orlando City e il Toronto. La squadra del colombiano Pareja ha vinto con un netto 4-0. Due reti per tempo a segno Torres, Kara, poi autorete di Macnaughton e nel finale di gara Akindele. Ha giocato, nonostante il brutto momento, tutta la gara Lorenzo Insigne. Ammoniti infine gli altri italiani Criscito e Bernardeschi e per Toronto la certezza purtroppo di non giocare i play-off.

La Redazione