Milan-Napoli – “Jack” Raspadori, bestia nera per i rossoneri

E’ ancora ballottaggio per ora fra Raspadori e Simeone per il posto di punta contro il Milan stasera al Meazza, ma il primo ha precedenti che fanno tremare i rossoneri, come scrive oggi Il Mattino. Raspadori al Meazza contro il Milan fu decisivo ad aprile del 2021 con il Sassuolo, una sua doppietta mise al tappeto i rossoneri di Pioli: due reti in sette minuti che ribaltarono il gol nel primo tempo di Calhanoglu. Nel campionato scorso invece segnò all’Inter, il 20 febbraio 2022: finì 2-0 per il Sassuolo con la seconda rete firmata da Scamacca. E Jack è pronto a lanciarsi nella mischia, favorito nel ballottaggio con Simeone per un posto al centro dell’attacco contro i rossoneri, Spalletti ha mantenuto il dubbio non dando indicazioni sulla formazione ma sono queste le indicazioni della vigilia.