LIVE SERIE A – Milan-Napoli, formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Calabria (C), Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic; Giroud All. Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (C), Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia A disp. Marfella, Sirigu, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Lozano, Simeone Allenatore: Luciano Spalletti.

Arbitro: Mariani; Ass1: Preti; Ass2: Berti; IV: Dionisi; VAR: Irrati; AVAR: Giallatini

19,22 – Dopo il Milan, anche il Napoli è arrivato allo stadio. Ecco il video di Tmw

19,20 – Attraverso Tmw ci sono le prime immagini dell’arrivo del Milan al “Giuseppe Meazza”.

18,56 – Il twitter del Milan mostra le maglie che i calciatori indosseranno nel big-match contro il Napoli. Sarà la classica rossonera.

Questa sera allo stadio “G. Meazza” si giocherà il tanto atteso big-match valevole per la settima giornata di campionato, tra il Milan e il Napoli. I rossoneri dovranno fare a meno dello squalificato Rafael Leao e degli infortunati: Rebic, Origi e Ibrahimovic. Gli azzurri invece per cercare conferme dopo le ultime ottime prestazioni in Champions League e i successi anche contro Lazio e Spezia. Out invece Demme e Osimhen, mentre mister Spalletti è squalificato. Ilnapolionline.com non mancherà nell’aggiornarvi in tempo reale.

La Redazione