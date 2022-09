La corsia sinistra del Milan è forte anche senza Leao

Anche con l’assenza di Leao, il Napoli rischia di soffrire l’attacco a sinistra di Hernandez, soprattutto quando il francese, come spesso gli capita, prende palla e taglia in mezzo, acquistando velocità col passare dei metri. Servirà agli azzurri una forte attenzione difensiva, se si faranno trovare scoperti, rischieranno di brutto. Politano, il protagonista di Glasgow, dovrà lavorare il doppio per contenere Theo.

La mente delle due capolista è lucida: Bennacer guida con la stessa autorevolezza di Lobotka, giocatore rilanciato da Spalletti nella scorsa stagione: sembrava inadeguato, è diventato indispensabile. C’era da temere, nel Napoli, il vuoto lasciato da Fabian Ruiz, in realtà la conferma di quell’anguilla di Anguissa e la crescita (ecco, ora sì è in crescita) di Zielinski hanno riempito il vuoto. Adesso Spalletti deve inserire a pieno titolo anche Ndombele (il cui livello si è notato nei minuti finali di Ibrox), gli altri nuovi sono già dentro. Fonte: C dS