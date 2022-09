II Vesuvio, lo invocano per distruggere, Napoli vieni a visitarlo!

«Venite a visitare il Vesuvio e dimostriamo a chi lo invoca nei cori e negli striscioni razzisti quanto il nostro vulcano sia una risorsa»

. Questo l’appello accorato del commissario straordinario dell’Ente parco nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo, rivolto al Calcio Napoli. Nei giorni scorsi ha inviato una lettera a De Laurentiis invitandolo a portare la squadra a quota mille per visitare il Gran Cono e i sentieri dell’area protetta, oggetto di riqualificazione attraverso il «Grande Progetto Vesuvio». «Le scrivo per invitare lei e tutta la sua squadra a visitare la nostra area protetta che, come sa, racchiude al suo interno il Vesuvio, il vulcano più famoso al mondo e simbolo della città di Napoli. Purtroppo, leggiamo ancora troppo spesso, di cori e striscioni razzisti inneggianti ad un’azione distruttiva del vulcano ai danni di tutti coloro che vivono all’ombra del Vesuvio». L’idea è venuta dopo gli ultimi fatti di cronaca legati al razzismo negli stadi. «Una visita al Cratere del Napoli – prosegue Casillo- costituirebbe anche l’occasione per mostrare che è proprio l’azione del Vesuvio, nel corso dei secoli, ad aver donato alla nostra terra una straordinaria biodiversità e ricchezza di produzioni uniche».