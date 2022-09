Gli azzurri e i rossoneri hanno una stessa caratteristica

Quando gli osservatori (ma anche certi allenatori) dicono che un conto è il campionato e un altro è la coppa , non dicono sempre la verità, le partite si agganciano l’una all’altra. Di sicuro non è vero nel caso di Milan e Napoli che giocano sempre alla stessa maniera, o quanto meno ci provano. Cambiano i dettagli, sostituiscono alcuni interpreti, ma la sostanza è quasi sempre la stessa. Gasperini guarderà con interesse la sfida di San Siro, ben sapendo che i suoi colleghi Pioli e Spalletti sono allenatori padroni delle loro squadre. Con uno stile diverso fuori dal campo, con lo stesso stile in campo. E’ da loro che può iniziare la bellezza di questa partita, sono allenatori che non si sottraggono al gioco, vanno invece a cercarlo convinti che solo attraverso il gioco si possa raggiungere un grande risultato. Fonte: CdS