[Formazioni] Milan-Napoli, ballottaggio sugli esterni per Pioli. Politano in vantaggio su Lozano

Questa sera allo stadio “G. Meazza” si giocherà il big-match valevole per il primato tra il Milan e il Napoli, settima giornata di campionato. Per il tecnico dei rossoneri Pioli sicure le assenze di Leao per squalifica e per infortunio: Rebic, Origi e Ibrahimovic. C’è un dubbio di formazione, Junior Messias o Krunic, con l’ex Empoli in leggero vantaggio per una questione tattica, secondo il giornalista di Sky Beppe Di Stefano. Per il resto De Ketelear favorito rispetto a Brahim Dias per il ruolo di trequartista. In casa azzurra il ballottaggio è in attacco dove Raspadori sembra in vantaggio su Simeone. Spalletti, squalificato, ha scelto Politano rispetto a Lozano che è stato recuperato dopo lo stato para influenzale. Fonte: CdS