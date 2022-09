Dazn – Simeone: “Questo Napoli ha davvero tanta qualità”

Match winner, il Cholito Simeone, a fine partita interviene ai microfoni Dazn: “Mario (Rui) ha trovato il movimento giusto, questo Napoli ha davvero tanta qualità. Voglio dedicare questo gol al papà di mia moglie che non sta bene. Per me tutte le partite vogliono dire dare e mettere tutto in campo. Ho visto giocatori come Politano dare tutto, quindi mi sembrava ilo minimo incoraggiarlo fino alla fine. Questo significa che non c’è solo qualità, c’è anche sforzo. Ho un ottimo rapporto con Raspadori, è un ragazzo bravissimo, sul campo sarà il mister a scegliere e toccherà a lui scegliere chi riterrà più opportuno, gara dopo gara. Vogliamo crescere e migliorare, pensiamo solo a quello. Giorno per giorno, siamo giovani e vogliamo imparare”