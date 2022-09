Dazn – Politano: “Tutti parlavano solo di ciò che il Napoli aveva perso”

Al momento del rigore, sul dischetto è andato Matteo Politano. Ha fatto gol, ma non è contento del suo penalty. Lo dice ai microfoni di Dazn a fine gara: “L’ho calciato male, volevo tirarlo centrale, ma non è andato come volevo, ma si sa, a volte capita che calci male e fai gol, mentre se calci bene non lo fai. Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. No, mister Spalletti era contento, e ci teneva moltissimo a questa gara. Sono uscito perchè ho un piccolo problema alla caviglia, l’ho messa male e si è un po’ gonfiata, ora vediamo nei prossimi giorni. Tutti quest’estate parlavano del Napoli mettendo in evidenza solo ciò che aveva perso, ma noi a testa bassa ci siamo messi a lavorare con il mister. Come avevamo fatto bene l’anno corso così quest’anno ci stiamo prendendo grandi soddisfazioni”