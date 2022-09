DAZN – Pioli: “Non si può perdere giocando in questo modo”

Stefano Pioli, allenatore del Milan è molto molto deluso dalla sconfitta rossonera e non lo nasconde ai microfoni di Dazn: “Non si può perdere giocando in questo modo. Non posso essere soddisfatto e non possono esserlo i ragazzi. Abbiamo fatto la prestazione e con questo tipo di prestazione non puoi segnare un unico gol. Abbiamo giocato meglio del Napoli, abbiamo tirato non so quante volte in porta, avevamo l’imbattibilità, è un peccato perderla con una prestazione del genere, dispiace. Abbiamo lasciato pochissimo ad un avversario che di solito crea e segna tantissimo. Lavoreremo per cercare di essere più precisi e compatti, dovevamo essere più lucidi e impedire il passaggio per Mario Rui ma non ci siamo riusciti. Ho tolto Kjaer e Calabria, ma solo il primo per l’ammonizione, Calabria è uscito per un affaticamento, altrimenti non lo avrei tolto, anche se anche lui avrebbe faticato contro il georgiano del Napoli, perchè è davvero un ottimo calciatore”