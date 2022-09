DAZN – Domenichini: “Anguissa sta studiando da leader nello spogliatoio”

Mister Domenichini, in panchina al posto di Luciano Spalletti, a fine partita, interviene ai microfoni Dazn: “Partita difficile nei primi venti minuti, in cui non riuscivamo a far girar palla e non abbiamo fatto bene, poi la situazione è migliorata. La squadra, però, ha dimostrato carattere e voglia di vincere. Siamo soddisfatti. Raspadori è un calciatore da palleggio, viene incontro, smista, mentre Simeone attacca la profondità, pressa. Sono entrambi determinati, Spalletti stasera voleva palleggiare, anche se non ci siamo riusciti, è toccato a Zerbin perchè ha dimostrato ultimamente di fare molto bene, è un calciatore a tutta fascia, sa difendere, e noi avevamo bisogno di questo in quel momento lì. Spalletti era contento, ma aveva qualche appunto da fare a qualcuno. In questo torneo cercheremo di fare il massimo, i ragazzi stanno facendo benissimo, ci sono molti nuovi, c’è da lavorare. Nello spogliatoio Anguissa è riuscito a tirar fuori quel qualcosa in più e lo sta trasmettendo alla squadra, così, stiamo compensando la personalità che abbiamo perso”