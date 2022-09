Bigon, doppio ex: “Milan-Napoli? Non sarà decisiva ma sicuramente bella”

Il doppio ex di Napoli e Milan, Albertino Bigon, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul suo pensiero proprio sulla sfida di stasera che vedrà di fronte, al Meazza, le due compagini, in cima alla classifica. “Una grande partita. Due squadre attrezzate per vincere. Non sarà decisiva, sicuramente bella. Il Milan non ha Leao, ma produce buon calcio con giocatori intelligenti: Maignan, Giroud, Tonali. Il Napoli senza Osimhen? Non mancano i sostituti. A me piace moltissimo Anguissa. E poi Kvaratskhelia, giocatore splendido, una fantastica sorpresa”.