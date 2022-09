Azzurri per gli azzurri: Mancini si affida al “blocco” Napoli

Sono in cinque. No, non è un blocco, ma i ragazzi della banda Spalletti stanno entrando davvero prepotentemente nella storia della nazionale italiana. Cinque, come mai prima di adesso: Meret, Di Lorenzo, Raspadori, Politano e Zerbin. Per ripartire, insomma, c’è tanto azzurro e appena a Zanoli verrà data una chance, potrà essercene ancora di più. Fa bene, adesso, Mancini a puntare sul blocco Napoli: essere primi in campionato e anche nel girone di Champions obbliga a far entrare i propri talenti nell’area del privilegio. Di Lorenzo e Raspadori, probabilmente, saranno titolari contro gli inglesi. Probabile che lo sia anche Politano. Mentre Zerbin e Meret dovranno attendere ancora. Venerdì 23 l’Inghilterra e poi lunedì si vola a Budapest alla Puskas Arena per la sfida all’Ungheria del ct Marco Rossi, per la Nations League che sembra davvero un brodino poco consolatorio rispetto al Mondiale che invece l’Italia vedrà dalla tv.

