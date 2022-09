Ajax primo sconfitta in campionato: ko 2-1 con l’AZ Alkmaar

Dopo il ko in Champions League arriva la prima sconfitta anche in campionato per l’Ajax. I Lancieri perdono 2-1 in casa dell’AZ Alkmaar nella 7a giornata di Eredivisie. La squadra di Schreuder passa in vantaggio al 12′ min con Kudus ma sul finale del primo tempo i padroni di casa prima pareggiano con de Wit e poi completano la rimonta con Odgaard. Con questa sconfitta l’Ajax viene agganciato in testa alla classifica dal PSV Eindhoven