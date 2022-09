A Milano il duello De Ketelaere-Kvaratskhelia è già una buona garanzia

Mancheranno la forza e la leggerezza, la velocità e la tecnica, qualità che sembrano in contrasto l’una con l’altra e che invece si fondono, con sintesi ed estrema efficacia, nei due giocatori più forti delle due squadre oggi più forti, Milan e Napoli. Mancheranno Leao ed Osimhen e siccome lo spettacolo prima che dalle dinamiche del gioco è dato dai colpi dei giocatori, alla prima precoce sfida-scudetto mancherà qualcosa che ci avrebbe fatto divertire di più. Ma anche così come sarà, anche con i sostituti del portoghese e del nigeriano, possiamo esser certi che questa partita non deluderà nessuno. Il duello De Ketelaere-Kvaratskhelia è già una buona garanzia, debuttano tutt’e due in una partita che se non porta lo scudetto, ne ritaglia comunque un piccolo pezzetto, e come esame è molto interessante.

Fonte: CdS