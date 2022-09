Valigia pronta, a novembre Piotr parte per il Qatar

Con la Polonia andrà al Mondiale e giocherà anche le partite di Nations in programma nel corso della sosta, ma prima di tutto bisogna concludere lo splendido ciclo d’inizio stagione con il Napoli. Già: la partita con il Milan già vale il primo posto in classifica. E mica soltanto la vetta: di questo passo, fermo restando che in testa c’è anche l’Atalanta, in ottica futura lo scontro diretto di San Siro potrebbe significare molto più dei tre punti. Meglio non pensarci. O forse sì: decide Zielinski, come in campo. Fantasia al potere: bella sfida con De Ketelaere, bella notte di calcio. Profumata di ambizioni scudetto: sono sette stagioni che Zielo lo insegue e lo sogna e altrettante che va in cerca della consacrazione. Ecco, magari è la volta buona: l’importante è darsi appuntamento alla stessa ora. Fonte: CdS