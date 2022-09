Stijin Francis (Avv. Mertens): “Il cuore di Dries ha detto no alla Juventus”

Mertens ha rifiutato la Juve per questioni di cuore azzurro. « Con la Juventus c’è stato un colloquio concreto e interessante per noi e per Dries, ma il cuore gli ha suggerito che non poteva farlo » . Appunto. A riaprire il capitolo, nonostante il trasferimento al Galatasaray e l’inizio di una nuova vita, è Stijn Francis. Uno degli avvocati del giocatore, nonché uno degli autori della famosa mail spedita a De Laurentiis con le richieste per rinnovare il contratto scaduto a giugno:

«PERCHE’ È SFUMATO…»

« Ci siamo accorti troppo tardi che la storia con il Napoli stava finendo: c’era un’ingenua convinzione di poter restare, ma il rinnovo non si è concretizzato » , ha detto Francis a Transfermarkt. « Non chiedevamo molto: in confronto all’offerta della Juve, quello che abbiamo chiesto al Napoli è pochissimo. Ma non c’è stata trattativa: si trattava di un prendere o lasciare » .

