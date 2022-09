SERIE B FEMMINILE – Trento-Napoli 2-3, successo con “brivido” finale delle azzurre

Questo pomeriggio c’era grande attesa per l’esordio in serie B del Napoli femminile, una delle candidate alla promozione in massima serie. Le azzurre di mister Lipoff hanno affrontato le padroni di casa del Trento di Massimo Spagnolli. La compagine partenopea sblocca la gara con Ferrandi brava a ribadire in rete la respinta del portiere di casa sul tiro di Sara Tui. Il raddoppio arriva dal colpo di testa da parte di Nozzi e il tris è realizzato da Pinna che scarta il portiere del Trento. Nella ripresa però la compagine trentina va a segno con Bielak e Rosa. Una vittoria per il Napoli femminile importante, anche se c’è ancora da lavorare sulla fase difensiva. Prossimo turno sarà esordio in casa allo stadio “Landini” contro l’Apulia Trani degli ex Pistolesi e Riboldi.

TRENTO-NAPOLI FEMMINILE 2-3

MARCATORI: Ferrandi 26’, Nozzi 36’, Pinna 39’ p.t., Bielak (T) 12′, Rosa (T) 23′ s.t.

TRENTO (4-2-3-1). Valzolgher; Tonelli L., Lenzi (dal 33′ s.t. Varrone), Andersson, Ruaben (dal 10’ s.t. Settecasi); Kuenrath, Fuganti; Tonelli A., Tononi (dal 10’ s.t. Bielak), Battaglioli; Rosa (dal 25′ s.t. Chemotti). (Lucin, Settecasi, Torresani, Gastaldello, Callegari, Bertamini) All.: Spagnolli

NAPOLI FEMMINILE: Copetti; Oliva (dal 34′ s.t. De Sanctis), Di Marino (dal 7’ s.t. Di Bari), Nozzi, Dulcic; Sara Tui (dal 6’ s.t. Albertini), Franco, Ferrandi (dal 33′ s.t. Strisciuglio); Landa, Gomes, Pinna (Tasselli, Botta, Penna). All.: Lipoff

ARBITRO: De Stefanis di Udine (Antonini-Ndoja)

La Redazione