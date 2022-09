SERIE B FEMMINILE – Ternana-Ravenna Women 3-0, debutto vincente per mister Melillo

Dopo aver allenato per anni la Primavera dell’A.s. Roma con scudetti di categoria vinti, mister Fabio Melillo è tornato ad allenare la prima squadra, in questo caso la Ternana in serie B femminile. Le umbre sconfiggono in casa all’esordio in campionato il Ravenna Women per 3-0. In gol per le neroverdi Lombardo e la doppietta tra primo e secondo tempo di Spyridonidou.

La Redazione