SERIE A – Torino-Sassuolo 0-1: poche emozioni, la decide Alvarez al 93′

Inizio molto forte di Torino e Sassuolo, che provano a pressare le rispettive di difese per tagliare la prima linea di costruzione del gioco. Molto attivo tra i granata Radonjic, fatica di più il centrocampo neroverde. Col passare dei minuti il Torino acquista sempre più fiducia e inizia a macinare sempre più gioco nelle trame offensive, ma non riesce a spaventare seriamente Consigli. Tuttavia, l’inerzia della gara cambia verso il Sassuolo quando un buco di Buongiorno in area che stava per portare al gol di Pinamonti: i neroverdi prendono fiducia e iniziano a mettere pressione sul centrocampo granata che trova maggiore difficoltà nell’innescare Singo e Seck sulla fascia destra. Eppure, nel momento migliore del Sassuolo i granata segnano con Lazaro ma il Var annulla tutto per fuorigioco precedente di Vlasic, ma anche i neroverdi sfiorano il vantaggio con il colpo di testa di Frattesi che chiama al grande intervento Milinkovic-Savic. Sul finire di primo tempi grandissima occasione per Vlasic che si fa murare il tiro da Ayhan. Nel secondo tempo il Torino spaventa il Sassuolo con un tiro di Lukic da fuori che esce di poco. Tuttavia, i granata sembrano più attivi e sfiorano il vantaggio con un tiro strozzato di Djidji a pochi passi da Consigli. Il Sassuolo trova solo negli ultimi minuti un’occasione con un gran tiro di Alvarez che finisce alto di poco. Proprio l’uruguaiano trova il gol della vittoria all’ultimo secondo e all’unica occasione da gol vera e propria.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (78′ Zima), Buongiorno, Singo; Lazaro (58′ Ola Aina), Lukic, Linetty, Schuurs; Seck (58′ Sanabria), Vlasic; Radonjic (58′ Pellegri).

A disposizione

Adopo, Gemello, Zima, Berisha, Garbett, Bayeye, Ola Aina, Ilkhan, Sanabria, Kramoah.

Allenatore: Juric

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, D’Andrea (66′ Ceide); Lauriente, Pinamonti (86′ Alvarez), Harroui (66′ Thorstvedt).

A disposizione

Kyriakopoulos, Marchizza, Russo, Thorstvedt, Obiang, Alvarez, Henrique, Pegolo, Antiste, Ceide.

Allenatore: Dionisi

Arbitro: Niccolò Baroni

NOTE: Ammoniti: Buongiorno, Lazaro, Singo (T), Lopez (S), Linetty (T). Recupero: 2′ (pt), 3′ (st)