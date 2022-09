Serie A – Spezia/Sampdoria 2-1, Nzola la ribalta di piatto

Allo stadio Alberto Picco, di scena il derby ligure, nella settima giornata di Serie A: in campo si affrontano Spezia e Sampdoria con calcio d’inizio alle ore 18. L’avvio è stato una sorta di botta e risposta: gran gol di Sabiri dalla distanza per il vantaggio blucerchiato ed un minuto dopo l’autorete di Murillo rimetteva il risultato in parità. Nella ripresa al 52′ Dragowski si salva in uscita su Caputo e sa di miracolo l’intervento, al 56′ di Audero su Ampadu. Al 71′ lo Spezia la ribalta con Nzola che, di piattone, insacca su cross Holm. Il tabellino:

Spezia – Sampdoria 2-1 10′ Sabiri, 11′ aut. Murillo, 71′ Nzola.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu (86′ Caldara), Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko (70′ Ekdal), Bourabia, Bastoni (59′ Agudelo), Reca (70′ Hristov); Gyasi (86′ Ellertsson), Nzola. A disposizione: Sher, Strelec, Zoet, Beck, Leandro Sanca, Ferrer, Zovko. Allenatore: Gotti.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari (45′ Colley), Murillo, Augello; Villar (60′ Vieira); Leris (70′ Gabbiadini), Rincon, Sabiri, Djuricic (80′ Verre); Caputo (80′ Quagliarella). A disposizione: Contini, Amione, Conti, Pussetto, Yepes, Murru. Allenatore: Conti.

ARBITRO: Sozza di Seregno. Assistenti: Cipressa di Lecce e Fontemurato di Roma 2. Quarto ufficiale: Manganiello di Pinerolo. VAR: Mazzoleni di Bergamo. AVAR: Marchetti di Ostia Lido.

AMMONITI: Ferrari, Bastoni, Villar, Kovalenko, Leris, Djuricic, Ellertsson.