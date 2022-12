SERIE A FEMMINILE – S. de la Fuente (all. Como Women): “Contro la Sampdoria servirà un ulteriore passo in avanti”

Il Como Women si appresta ad affrontare la sua terza gara di campionato, domani alle ore 14.30 in casa contro la Sampdoria. Le due squadre si presentano alla gara in due posizioni opposte di classifica: le comasche a zero punti dopo le prime due partite, mentre le genovesi a punteggio pieno – 6 punti – assieme a Roma e Fiorentina. Il match non si prospetta dunque semplicissimo per la squadra di de la Fuente, che per cercare di portare a casa i primi punti stagionali avrà bisogno anche del sostegno del suo stadio di casa, il Ferruccio di Seregno. Dopo il tutto esaurito della prima partita contro la Juventus circa 450 tifosi si sono già accaparrati il biglietto di ingresso per la gara casalinga contro la Sampdoria.

Sul fronte campo, la squadra ha svolto la rifinitura in mattinata allo Sport Village di Cislago. Sono tutte disponibili le calciatrici della rosa, con il tecnico argentino che dovrà decidere le 11 più in forma da schierare in campo.

La Sampdoria dal canto suo, arriva da due vittorie su due, entrambe con il punteggio di 2-1, entrambe in rimonta dopo essere andata sotto 1-0.

L’allenatore del Como Women, Sebastian de la Fuente, ha parlato così alla vigilia della gara contro le blucerchiate: “Domani per noi sarà un’altra partita difficile, come lo sono tutte essendo noi una neopromossa. La Sampdoria arriva da due vittorie su due, sono in ottima forma. Noi stiamo lavorando bene, siamo cresciuti, lo si è visto nel secondo tempo con la Fiorentina il passo avanti che abbiamo fatto. Ora continuiamo a dare il massimo, con l’obiettivo di migliorare sempre e crescere come squadra”.

Fonte: Ufficio stampa Angelo Frusciante Como Women