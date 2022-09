SERIE A – Bologna-Empoli 0-1, Zanetti vince la prima gara, debutto “amaro” per Thiago Motta

Questo pomeriggio al “Dall’Ara” ‘è stato il debutto sulla panchina del Bologna di Thiago Motta, avversario l’Empoli di Paolo Zanetti. I toscani partono forte e sfiorano il gol con Satriano, ma si fa ipnotizzare da Skorupski. I felsinei ci provano con Orsolini e Barrow, ma manca la precisione. Meglio gli ospiti, soprattutto nelle ripartenze. Nel secondo tempo ottimo Vicario che para il tiro di Orsolini. La gara sembra finire in parità, quando l’Empoli la sblocca con Bandinelli, male Skorupski che non blocca il cross di Henderson. Nel finale il Bologna colpisce due legni, prima di testa con Arnautovic e poi la traversa con Zirkzee da pochi passi. Primo successo per la squadra di Zanetti, mentre debutto amaro per Thiago Motta.

75′ Bandinelli

BOLOGNA (4-2-3-1) : Skorupski; De Silvestri (56′ Kasius) Posch, Lucumi, Cambiaso; Medel (78′ Aebischer), Schouten (78′ Vignato); Orsolini (88′ Zirkzee), Soriano (56′ Dominguez), Barrow; Arnautovic A Disp: Bardi, Bagnolini, Sosa, Bonifazi, Lykogiannis, Moro, Ferguson, Aebischer, Vignato Allenatore: Thiago Motta

EMPOLI (4-3-1-2) : Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas (79′ Pjaca), Marin (65′ Grassi), Bandinelli (79′ Fazzini); Bajrami (65′ Henderson); Lammers, Satriano (57′ Cambiaghi) A Disp: Perisan, Ujkani, Cacace, De Winter, Walukiewicz, Fazzini, Degli Innocenti, Pjaca, Ekong Allenatore: Paolo Zanetti.

ARBITRO: Sig. Volpi di Arezzo. Assistenti: Di Monte/Massara. VAR: Nasca/Del Giovane.

Ammoniti: 89′ Grassi (E), 92′ Henderson (E), 94′ Domingues (B), 95′ Fazzini (E).

A cura di Alessandro Sacco