Scommessa persa: legale diffida la Lega

Avrebbe vinto 3.603 euro l’avvocato perugino Fabio Garzi che aveva scommesso e ha perso quando è stato annullato il 3-2 della Juve contro la Salernitana nel finale. Garzi non si rassegna e, con il collega legale Andrea Colavita, ritenendo che ci sia stato un errore tecnico ha mandato alla Lega di Serie A due pagine di diffida per chiedere il risarcimento economico entro 20 giorni, pronto a dare eventualmente battaglia in tribunale. Tre giocate online azzeccate se non ci fosse stato «un marchiano errore». Fonte: CdS