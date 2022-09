Salvione: “Milan e Napoli sono due squadre che giocano un calcio divertente e produttivo”

Pasquale Salvione, direttore della versione online del Corriere dello Sport, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Pensieri su Milan-Napoli? In cosa si somigliano questi due club? “Sono due squadre che giocano un calcio divertente e produttivo. Complimenti ai due tecnici per i loro sforzi di abbinare il bel gioco ai risultati. Pioli ha fatto un passo in più per lo scudetto vinto, ma nella valutazione complessiva sono due club che hanno mostrato un calcio spettacolare in Italia. Mi aspetto delle sorprese dal punto di vista tattico, soprattutto dopo la gara al Maradona dello scorso anno”.

Il calcio italiano esce ridimensionato dopo la tornata europea? “Credo che sia complicato fare un discorso complessivo, tutto dipende dalle situazioni. Milan e Napoli stanno giocando bene anche in Europa, l’Inter, invece, è in corrente alternata. Lo stesso discorso vale per la Juve, orfana di Pogba e Chiesa. La Roma ha avuto un avvio di stagione altalenante, anche se adesso si è rilanciata con il ritorno di Zaniolo e le prestazioni di Dybala. L’andamento delle squadre, dunque, è condizionato da diversi fattori a seconda delle circostanze. Ci sono difficoltà legate esclusivamente ad alcuni club”.