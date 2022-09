R.P.N. – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Milan-Napoli? Tre duelli decisivi nella sfida del “Meazza” “

Nel corso di Radio Punto Nuovo, programma Punto Nuovo Show, condotto da Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Domani sera sarà una sfida del “Meazza” che non può essere già decisivo, visto che siamo alla settima giornata di campionato, ma si capirà chi delle due squadre è in buona condizione. I rossoneri e gli azzurri stanno dimostrando di essere in buon stato di forma, visto anche quanto fatto vedere in Champions. Duelli decisivi? Direi tre. Theo Hernandez contro Di Lorenzo, poi a centrocampo Tonali-Lobotka, entrambi in grande ripresa dopo essere stati messi in discussione negli anni passati e infine Calabria contro Kvaratskelia. Fa piacere che tra i convocati dell’Italia c’è anche Zerbin, visto anche le buone prestazioni in Champions League, dalla gavetta all’Europa. Il duello Kim-Giroud è un altro esame importante per il sud-coreano contro un giocatore che è diverso da Immobile, meno appariscente ma più insidiosa in area di rigore”.

La Redazione