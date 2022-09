Per Milano, Luciano si tiene l’asso nella manica. Le scelte non svelate

Lozano a Milano. Il Napoli è tornato in campo ieri dopo la trasferta di Glasgow e una giornata di meritato riposo con un uomo in più: il Chucky, appunto. Completamente recuperato dopo l’influenza che l’ha escluso dalla seconda di Champions in Scozia e regolarmente in gruppo in occasione della seduta di allenamento andata in scena al centro sportivo di Castel Volturno. I margini di tempo a disposizione di Spalletti per assemblare la formazione che domani sfiderà il Milan sono davvero strettissimi, sì, ma tutto sommato le idee sono piuttosto chiare: a San Siro proveranno a ruggire gli stessi leoni di Ibrox, fermo restando un cambio possibile. In attacco: Raspadori per Simeone. Fonte: CdS