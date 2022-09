Per il big match Spalletti e Pioli ritrovano Lozano e Tomori

Per il big match in panchina per il Napoli non ci sarà Spalletti, squalificato. Potrebbe esserci, però, Lozano che ieri è tornato in gruppo. Se questa mattina il provino in rifinitura sarà ok, il Chucky sarà al suo posto. Restano a casa solo Demme e Osimhen: dopo la sosta il tedesco sarà pronto a rientrare in gruppo, Victor proverà gli straordinari ma senza forzare il rientro. La sfida all’Ajax (il 12 ottobre al Maradona) potrebbe essere l’obiettivo.

Non ha mai staccato la spina il Milan di Pioli, che nonostante il giorno libero si è allenato giovedì dopo la Champions e ieri a Milanello ha ricominciato a correre per gli azzurri. Out metà dell’attacco con Leao, Rebic e Origi, Ibrahimovic e Florenzi lungodegenti, ma Pioli potrà contare sul rientro di Krunic e anche Tomori al centro della difesa.