Partenza anche in Europa eccellente, il Napoli si sta riscoprendo protagonista

Il Napoli sta eccellendo sia in Italia che in Europa, come dimostrano le prestazioni e le vittorie in taluni casi, e come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport. “Dopo la netta e meritata vittoria con i Rangers dalla Scozia è rientrata una squadra con un’autostima ancora più elevata. Perché il Napoli in Italia è protagonista da anni ma questa partenza in Europa è davvero eccellente, valutando che sono stati battuti nettamente i vice campioni d’Europa del Liverpool ed è stato violato Ibrox dove i Rangers avevano costruito le loro fortune internazionali, arrivando nel maggio scorso a giocarsi la finale di Europa League. Insomma prestazioni convincenti e anche numeri notevoli”.